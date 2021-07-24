Milletvekili Açıkgöz, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Açıkgöz, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun”

İHA

Milletvekili Açıkgöz, “24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun”

TBMM Divan Katip üyesi AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
TBMM Divan Katip üyesi AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, Öncelikle eşsiz güzelliklerin diyarı Kapadokya’mızı, Nevşehir’imizi dünyaya servis eden Nevşehir'imizin güzide basınına ve siz değerli basın mensuplarımıza, şahsım ve milletimiz adına şükranlarımı ve minnetlerimi sunuyorum. Kamu yararını gözeterek üstün gayretle çalışan basın mensuplarımız; insanlığa, tarihe ve hakikate hizmet etmektedirler. Halkımızın doğru haber alma hakkını; yalan haber, yanlış algı ve karalama amacı gütmeden gözeten tüm basın mensuplarımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Dünyanın salgın hastalıkla mücadeleye devam ettiği süreçte de her türlü şartta büyük bir irade ve fedakârlık göstererek vatandaşlarımızın haber alma hakkını yurtiçinde ve yurtdışında sağlayan basın mensuplarımızı kutluyorum ve her birine ayrı ayrı teşekkürleri bir borç biliyorum. Basın yayın kuruluşlarında meslek, ahlak, vatan ve millet aşkıyla çalışarak; ülkemizdeki, bölgemizdeki ve ilimiz Nevşehir'deki gelişmeleri, halkımızla paylaşma yolunda gece gündüz demeden emek harcayan; ilimizin ve ilçelerimizin kültürel, sosyal ve ekonomik gelişiminde aktif görev alan, tüm kıymetli basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutlar, meslek hayatlarındaki başarılarının devamını diler, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunarım. Ebediyete irtihal eden emektar gazetecilerimizi ve basın mensuplarımızı da rahmet ve hayır dua ile yâd ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Becel, 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı yayımladı
YEREL HABERLER Vali Becel, 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı yayımladı
Başkan Savran’dan çat kapı bayram ziyaretleri
YEREL HABERLER Başkan Savran’dan çat kapı bayram ziyaretleri
Nevşehir Belediyesi 750 aileye kurban eti dağıttı
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi 750 aileye kurban eti dağıttı
Osmanlı’dan günümüze gelen şerbetlerin faydaları saymakla bitmiyor Şef Orhan Bölük: “Sağlımız için şerbet tüketmeliyiz” Osmanlı’nın şerbet geleneği bu otelde yaşatılıyor
YEREL HABERLER Osmanlı’dan günümüze gelen şerbetlerin faydaları ...