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Kapadokya’da geçmişten bugüne yaşatılan müze Kapadokya’da yerli ve yabancı turistler halı kültürünü yaşıyor Kapadokya’ya üretilen halılara en çok ilgiyi ABD, Avusturalya ve Kanadalı turistler ilgi gösteriyor

İHA

Kapadokya’da geçmişten bugüne yaşatılan müze Kapadokya’da yerli ve yabancı turistler halı kültürünü yaşıyor Kapadokya’ya üretilen halılara en çok ilgiyi ABD, Avusturalya ve Kanadalı turistler ilgi gösteriyor

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlere geçmişten günümüze yaşatılan halı kültürü yaşatılıyor.
Nevşehir’in el sanatları ile ünlü ilçesi Avanos’ta bulunan halı mağazaları yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden bir tanesi olma özelliğini koruyor. Mağazayı gezmek isteyen yerli ve yabancı turistler rehber eşliğinde halıların yapım serüvenini izlemenin mutluluğunu yaşıyor.
Bazaar54 halı mağazası satış sorumlusu Orhan Akçil yaptığı açıklamada "Mağazamızda halı kültürünü yaşatmanın yanı sıra bölgemize ait olan halıları yerli ve yabancı turistlere satışa sunuyoruz. Burada hem kültürümüzü hem de bölge halkına yaptığımız ürünleri satışa sunuyoruz. Halı kültürünü yaşatma adına burada faaliyet gösteriyoruz. Mağazamıza gelen yerli ve yabancı turistler kültürümüz hakkında bilgi sahibi oluyor. Evlerimizde kullandığımız el yapımı halıları burada sergiliyoruz. Çok farklı deneyim sahibi oluyorlar. Burada geçmişten bugüne yaşatılan halıcılık kültürünü yaşıyorlar. Mutlu bir şekilde buradan ayrılıyorlar. Burada ekseri olarak bölgemize ait olan halıları satışa sunuyoruz. Burada turistler halının ilk yapım aşamasından son anına kadar halının uzun yolculuğunu takip edebiliyorlar. Ziyaretçilerimiz burada genel olarak bölgemize ait olan el yapımı halıları almayı tercih ediyor” dedi.

“Yabancılar en çok duvar halılarını tercih ediyor”
Bazaar54 satış sorumlusu Orhan Akçil mağazayı ziyaret eden yabancı turistlerin genel olarak dekor amaçlı olmasından dolayı duvar halılarını tercih ettiklerini ifade ederken, “Farklı ülkelerden gelen yabancı misafirlerimiz zeminde değil de tablo olarak duvar halılarını dekor olarak tercih ediyorlar. O yüzden yabancı müşterilerimiz sanata daha meraklı oldukları için duvar halılarını daha çok tercih ediyorlar” diye konuştu.

“ABD, Avusturalya, Kanadalı turistler rağbet gösteriyor”
Nevşehir’in Avanos ilçesinde hizmet veren mağazada bulunan halılara en çok ABD, Avusturalya ve Kanada’dan gelen misafirlerin ilgi gösterdiğini belirten Akçil, “ABD, Avusturalya, Kanada başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden misafir ağırlıyoruz. Fiyatlarımız her bütçeye uygun halılarımız var. Bin liradan başlayan halılarımız 500 bin liraya kadar yükseliyor. İpek halılarımız daha maliyetli halılarımız arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

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