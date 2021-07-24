Yemen Dışişleri Bakanı Mubarak, bayram tatilini Kapadokya’da geçirdi

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Awad Bin Mubarak, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere geldiği Kapadokya’ya hayran kaldı.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Awad Bin Mubarak, Kurban Bayramı tatilini Kapadokya’da geçirdi. Kapadokya’da gün doğumunu sıcak hava balon turuna katılarak karşılayan Yemen Dışişleri Bakanı Mubarak daha sonra ise bölgenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

TÜROFED Başkan Yardımcısı Yakup Dinler, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Awad Bin Mubarak’ın Kapadokya ziyaretine eşlik etti. Dinler’den Kapadokya’nın tarihi hakkında bilgiler alan Mubarak, dünyada eşi benzeri olmayan Kapadokya’ya hayran kaldığını belirtti.

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