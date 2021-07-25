Kapadokya'da tarih, peribacalarına yansıtıldı



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin tarihsel geçmişi, 3D Mapping teknolojisi ile peribacalarına yansıtıldı.

Nevşehir Valiliği´nin organizasyonu ile düzenlenen peribacalarındaki görsel şölen, Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyü yakınlarındaki peribacaları bölgesinde gerçekleştirildi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel´in de katıldığı etkinlikte, Kapadokya'nın jeolojik oluşumu, sonrasında da Asur Ticaret Kolonileri, Hititler, Frig, Pers, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait yaşanmış tüm medeniyetlerin tarihsel süreci, 3D Mapping teknolojisiyle peribacalarına yansıtılarak anlatıldı. Yaklaşık 30 dakika devam eden etkinliği çok sayıda yerli ve yabancı turist de izleme imkanı buldu.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-07-25 13:16:10



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.