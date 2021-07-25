Ercan Kesal, memleketi Nevşehir'de söyleşiye katıldı



Metin YILDIRIM/AVANOS (Nevşehir), (DHA)YÖNETMEN, yazar ve oyuncu Ercan Kesal, memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde söyleşiye katıldı. Kesal, "İnsanların hayattaki düsturunun 'Seni sen değil, başkaları takdir etsin olmalı" dedi.

Yönetmen, yazar ve oyuncu Ercan Kesal, memleketi Nevşehir'in Avanos ilçesinde, Avanos Eğitim ve Kalkındırma Vakfı tarafından düzenlenen 'Sinema, Sanat ve Toplum' konulu söyleşiyi katıldı. Vakıf bahçesinde düzenlenen söyleşide konuşan Kesal, "Günümüz sinemasının zorlulukları yanında toplumu aydınlatıcı görevi olduğu bakmayı gören, bilen herkesin hayatında sinemaya uyarlanacak bir konu bulunur. Yeter ki insanlar hayatındaki o püf noktaları yakalamayı bilsin. Aslen doktorum. Tanıştığım yönetmen arkadaşlara yaşamımda geçen bazı konuları anlatarak dikkatlerini çektim. Bu vesile ile senaryolar, sinema ve yönetmenliğe başladım. İnsanların hayatta doğru olmalarını eğilmeden, bükülmeden gerçeklere bakınca doğruları anlatmaya çalıştım" dedi.

Söyleşide bulunan gençlere de nasihatlerde bulunan Kesal, "Özgüvenli olmalısınız. Çok okumalı ve bilgi sahibi olmalısınız. Hayattaki desturu 'Seni sen değil, başkaları takdir etsin olmalı' diye konuştu.DHA-Kültür Sanat Türkiye-Nevşehir / Avanos Metin YILDIRIM

2021-07-25 21:39:51



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