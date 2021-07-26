Ürgüp’te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde jandarma ekipleri tarafından üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen bir kişi yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Ürgüp’te jandarma ekipleri tarafından şüpheli A.S.’nin yapılan üst aramasında bir miktar metamfetamin ve kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan A.S. hakkında adli tahkikatın başlatıldığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.