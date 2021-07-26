Nevşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı

TFF 3.Lig 1.Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını Nar beldesinde bulunan tesislerinde Teknik Direktör Yusuf Tokaç yönetiminde başladı.
20212022 futbol sezonunda 3. Lig 1 .Grupta mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını takımın Nar beldesinde bulunan tesislerinde başladı. Teknik Direktör Yusuf Tokaç yönetiminde günde çift idman ile yeni sezona hazırlanan Nevşehir Belediyesporlu futbolcuların hırsları teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Nevşehir Belediyespor yeni sezona Nevşehir’de hazırlıklarını sürdürmeye devam edecek.
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