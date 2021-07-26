Nevşehir’de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, uyuşturucu ticareti yaptıklarından şüphelenilerek gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.



Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 249,35 gram metamfetamin, 44,60 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından şüpheli 4 kişi gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S. ve T.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



Gözaltına alınan diğer 2 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.



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