Ürgüp’te 5 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından Ürgüp ilçesinde 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.G. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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