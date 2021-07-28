Kapadokya’da balon turları iptal edildi

Karadeniz için sağanak, 3 bölge için yüksek sıcaklık uyarısı

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Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden sıcak hava balon turlarının başkenti konumundaki Kapadokya bölgesinde bu sabah olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi. Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

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