Güzel oyuncu Demet Özdemir’in Kapadokya fotoğraflarına beğeni yağdı

Dijital platformda yayınlanacak olan bir dizide rol alacak olan Demet Özdemir, Kapadokya tatilinde verdiği pozlarla adından söz ettirdi.

Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla seneye damga vuran güzel oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Güzel oyuncu Demet Özdemir, Kapadokya tatilinde çekilmiş olduğu fotoğrafları sosyal medya takipçileri ile paylaşırken oyuncunun fotoğraflarına yorum yağdı.

Kapadokya’da sıcak hava balonları eşliğinde paylaştığı fotoğrafı 'Bu bir sihir' sözleriyle paylaşan oyuncunun fotoğrafına 1 milyona yakın beğeni gelirken takipçileri yorum yağdırdı.

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