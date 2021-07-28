Nevşehir’de koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor

İHA

Nevşehir’de koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor

Nevşehir’de koronavirüs vaka sayıları bir önceki haftaya oranla yüz binde 16,72 artış gösterdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka oranlarını paylaştı. 1016 Temmuz tarihleri arasında Nevşehir’de yüz binde 31,81 olarak açıklanan vaka sayısı 1723 Temmuz tarihleri arasında ise yüz binde 48,53 olarak açıklandı. Nevşehir’de açıklanan oranlara göre son bir hafta içerisinde il genelinde vaka sayısı yüz binde 16,72 oranında artış göstermesi vatandaşları tedirgin etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Güzel oyuncu Demet Özdemir’in Kapadokya fotoğraflarına beğeni yağdı
YEREL HABERLER Güzel oyuncu Demet Özdemir’in Kapadokya ...
Kapadokya’da balon turları iptal edildi
YEREL HABERLER Kapadokya’da balon turları iptal edildi
Ürgüp’te 5 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER Ürgüp’te 5 yıl hapis cezası ile aranan firari ...
Nevşehir Nejdet Ersan Parkı’nda müzik ziyafeti
YEREL HABERLER Nevşehir Nejdet Ersan Parkı’nda müzik ziyafeti
Nevşehir'de, helikopter destekli bayram denetiminde 96 bin TL ceza
YEREL HABERLER Nevşehir'de, helikopter destekli bayram denetiminde ...
Nevşehir’de 62. sokakta altyapı ve üstyapı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Nevşehir’de 62. sokakta altyapı ve üstyapı ...
Kapadokya’daki otel aşı yaptıranlara yüzde 20 indirim uygulayacak Kapadokya’da 9 otelde aşı kampanyasına destek
YEREL HABERLER Kapadokya’daki otel aşı yaptıranlara yüzde 20 indirim ...
Kapadokya Üniversitesi, Âşık Sanatı Sempozyumu düzenliyor
YEREL HABERLER Kapadokya Üniversitesi, Âşık Sanatı Sempozyumu ...
Gençlik Parkı yeni haliyle göz kamaştırdı
YEREL HABERLER Gençlik Parkı yeni haliyle göz kamaştırdı
Nevşehir’de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de uyuşturucu taciri 2 kişi tutuklandı
Nevşehir’e bayram tatilinde 1 milyon 782 bin 909 araç giriş çıkışı oldu
YEREL HABERLER Nevşehir’e bayram tatilinde 1 milyon 782 bin 909 araç ...
Nevşehir’de İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı ...
Nevşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor yeni sezon hazırlıklarına ...
Ürgüp’te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Ürgüp’te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Yalıntaş göleti kuraklığa yenik düştü Gölet kurudu, flamingolar yaşam mücadelesi veriyor Nevşehir’de kuraklığın fotoğrafı
YEREL HABERLER Yalıntaş göleti kuraklığa yenik düştü Gölet kurudu, ...