Nevşehir’de koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor

Nevşehir’de koronavirüs vaka sayıları bir önceki haftaya oranla yüz binde 16,72 artış gösterdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından illere göre haftalık vaka oranlarını paylaştı. 1016 Temmuz tarihleri arasında Nevşehir’de yüz binde 31,81 olarak açıklanan vaka sayısı 1723 Temmuz tarihleri arasında ise yüz binde 48,53 olarak açıklandı. Nevşehir’de açıklanan oranlara göre son bir hafta içerisinde il genelinde vaka sayısı yüz binde 16,72 oranında artış göstermesi vatandaşları tedirgin etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.