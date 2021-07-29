Belediye Başkanı Savran, esnaf buluşmalarını sürdürüyor

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Fişekçi Sokak esnafları ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, esnaf buluşmalarını Kapucubaşı Mahallesi’nde sürdürdü. Sabah erken saatlerde beraberinde AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran ve Merkez İlçe Başkanı Ferit Yiğitarslan ile birlikte Fişekçi Sokağı ziyaret eden Belediye Başkanı Savran, esnaflarla birlikte kahvaltı yaptı. Sohbet ettiği esnafların talep, öneri ve isteklerini dinleyen Savran, sokakta sürdürülen çalışmalara ilişkin vatandaşlara bilgiler verdi. “Esnaflarımızı şehrin can damarları olarak görüyoruz” diyen Savran, şehirdeki esnafların ne kadar güçlü olursa, şehrin ekonomisinin de o oranda güçlü olacağını belirterek Nevşehir Belediyesi olarak her zaman esnafların yanlarında olacaklarını vurguladı.

Savran ve beraberindekiler esnaf ziyaretlerinin ardından Fişekçi Cami’de bulunan ve Yaz Kur’an Kursu’nu ziyaret etti. Burada öğrencilere hediye dağıtan Savran, Milletvekili Açıkgöz ve İl Başkanı Kemikkıran öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi.

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