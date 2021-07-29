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Ürgüp itfaiyesi Osmaniye’deki yangın için yardıma gitti

İHA

Ürgüp itfaiyesi Osmaniye’deki yangın için yardıma gitti

Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekipleri Osmaniye'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek oluyor.
Osmaniye'de çıkan orman yangınına Ürgüp Belediyesi İtfaiye ekipleri de giderek müdahale etti. Alınan bilgiye göre, çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılarak büyüdü. Yangın bölgesinde bulunan çevre köyler yetkililer tarafından tahliye edildi. Yangın nedeniyle geçmiş olsun dileklerini yenileyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Ciğerlerimiz yanıyorken biz nasıl yardıma koşmayız? Osmaniye’deki yangın için 1 araç ve personellerimizle olay yerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En kısa zamanda inşallah daha fazla zarara yol açmadan kontrol altına alınacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

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