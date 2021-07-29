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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya Üniversitesi’nde Âşık Sanatı Sempozyumu başladı

İHA

Kapadokya Üniversitesi’nde Âşık Sanatı Sempozyumu başladı

Kapadokya Üniversitesinin 2021Hacı Bektaşı Velî yılı dolayısıyla TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ahiler Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlediği 'Âşık Sanatı Sempozyumu' başladı.
Sempozyumun açılışına Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol, Nevşehir Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Hatice Arslan, öğretim üyeleri, âşık sanatı araştırmacıları, öğrenciler ve davetliler katıldılar. Pandemi kurallarına uygun olarak 2931 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa ve Ürgüp Fabrika yerleşkelerinde üç gün sürecek sempozyum, Türkiye’de âşık sanatı üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirerek disiplinler arası bir paylaşım ve tartışma ortamı sağlayacak. Sempozyumun son günü olan 31 Temmuz Cumartesi günü, Ürgüp Fabrika Yerleşkesinde Edip Bülbül ve Başak Küreş’in canlı performansıyla açık hava konseri düzenlenecek.

Prof. Dr. Hasan Ali Karasar: "Türk aşıkları evrensel doğruların da savunucularıdır"
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, tarih boyu Türk aşıklarının yalnızca kültürün değil, evrensel doğruların da savunucuları olduğuna dikkat çekti. Karasar, “2021 yılının Hacı Bektaşı Velî yılı ilan edilmesi dolayısıyla TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ahiler Kalkınma Ajansı desteğiyle Âşık Sanatı Sempozyumu’nu düzenlemenin onurunu yaşıyoruz. Tarih boyu aşıklarımız, toplumsal örfün, ananenin, atalar kültürünün temsilcisi sayıldılar. Sadece kültürün değil, evrensel doğruların; özgürlüğün, iyiliğin, adaletin, yardımlaşmanın, tabiat ile birliğin taşıyıcısı olarak da görüldüler. Türkçemizin de bugünlere gelmesi kuşkusuz onların sayesindedir. Ne mutlu bize ki ozanlarımızın adlarını çeşitli vesilelerle yaşatıyoruz. Bugün de bir bilimsel sempozyuma ev sahipliği yaparak tarihe not düşüyoruz. Üstlendiğimiz sempozyumumuzu bir bildiri kitabı haline de getireceğiz. Bunun dışında aşıklık geleneği ile ilgili 10’a yakın video klip hazırlandı. Bunları üniversitemizin Youtube sayfasında izleyebilirsiniz” diye konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel: "2021 Hacı Bektaşı Veli yılını dolu dolu yaşamak istiyoruz"
Sempozyumda konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, 2021 Hacı Bektaşı Veli yılı dolayısıyla üniversitelerin yapmış olduğu etkinlikleri son derece önemsediklerinin altını çizerek, “Hem UNESCO hem de ülkemiz tarafından 2021 yılının Hacı Bektaşı Veli yılı ilan edilmesi vesilesi ile devletimiz yurt içi ve yurt dışında bir dizi etkinliğe imza atıyor. Bizler de Nevşehir ili olarak yapmış olduğumuz organizasyonlarda özellikle üniversitelerimizin yapacağı etkinlikleri çok önemsedik. Bu kapsamda 43 civarında etkinlikte bu yılı dolu dolu geçirmeyi düşünüyoruz. Yine bu yıl ile ilgili yapılacak etkinlikler kapsamında Kapadokya Üniversitesi, en başından beri aşıklık geleneği ile ilgili bir sempozyum yapmak istediklerini dile getirmişti. Bu duyarlılık son derece önemliydi. Bugün ve yarın burada yapılacak olan sempozyum, yazılı hale de getirilecek olmasından dolayı Türkiye’de bu alanda yapılmış olan
belki de tek çalışma. Bu güzel çalışmaya imza attıkları için Kapadokya Üniversitesine bir kez daha teşekkür ediyorum.” ifadelerinde bulundu.
Sempozyumun açılış bildirisini Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Korkmaz okudu. Dört oturumdan oluşan ilk günkü programın başında, Azhybek Bektemirov tarafından ‘Manas Destanı’ndan bir bölüm icra edildi. Ardından 'Âşıklık Geleneği' ve 'Yaşayan Âşık Sanatı' başlıkları üzerine sempozyum katılımcıları tarafından sunum yapıldı. Oturum sonlarında sorucevap bölümüyle izleyicilerden gelen sorular, katılımcılar tarafından cevaplandı. Sekiz oturumdan oluşan Âşık Sanatı Sempozyumunda, 'Âşıklık Geleneği', 'Yaşayan Âşık Sanatı', 'Âşıkların Sazından Hacı Bektâşı Velî' ve 'Gelecek Kuşaklara Aktarım' oturumlarında çok yönlü bir bakış açısıyla âşık sanatının değerlendirilmesi hedeflenirken, bu alandaki birikimi değerlendirmek, yeni çalışmalara yönelik diyaloğu ve iş birliğini teşvik etmek de hedefleniyor.

31 Temmuz’da açık hava konseri yapılacak
Sempozyumun son günü olan 31 Temmuz Cumartesi saat 20:30’da, Kapadokya Üniversitesi Ürgüp Fabrika Yerleşkesinde Edip Bülbül ve Başak Küreş’in canlı performansıyla açık hava konseri yapılacak. Halk müziği sevenler konseri ücretsiz olarak izleyebilecek.

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