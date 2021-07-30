Nevşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesine yeni bir park daha kazandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesine yeni bir park daha kazandırdı

İHA

Nevşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesine yeni bir park daha kazandırdı

Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 524. Sokak’ta bir süre önce yapımına başlanılan park hizmete açıldı.
Nevşehir Belediyesi tarafından bir yandan mahallelerde bulunan mevcut parkların yenileme çalışmaları sürdürülürken bir yandan da çocukların güvenle koşup oynayacağı, büyüklerin soluklanıp dinleneceği ve vatandaşların spor yapabileceği yeni parklar oluşturuluyor. Belediye ekipleri son olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ne yeni bir park daha kazandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapımı tamamlanan park geçtiğimiz günlerde hizmete açıldı. Parkın açılışı dolayısıyla Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı mahallelerine davet eden vatandaşlar Savran’a kısa sürede mahallelerine kazandırdığı park için teşekkür etti.
Belediye Başkan Yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile birlikte gittiği parkta vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Savran, “Şehrimizdeki tüm mahallelerimizde miniklerimizin güvenle koşup oynayacağı, büyüklerimizin biraz soluklanıp dinleneceği ve gençlerimizin ve vatandaşlarımızın spor yapabileceği alanlar oluşturmak bilinciyle yeşil alan ve park sayısını artırmayı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda aldığımız geri dönüşler çok olumlu. Şehrimize yeni parklar kazandırmaya ve mevcut parklarımızı yenilemeye devam edeceğiz” diye konuştu. Yaptıkları çalışma programı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ihtiyaç duyulan mevcut parklarda, oyun grupları, kent mobilyaları, yeşil alan ve spor alanlarının yenilendiğini kaydeden Savran, yılsonuna kadar farklı mahallelerde birçok yeni parkın yapımını da tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.
Savran, “Mayıs ayı içerisinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki incelemelerimiz sırasında mahalle sakinlerimiz 524. Sokak’ta bulunan yeşil alanda bir park yapmamızı bizden istedi. Bizlerde gördük ki burada gerçekten bir parka ihtiyaç var. Ekiplerimiz burada kısa sürede çalışmasını tamamlayarak güzel bir park yaptı. Emeği geçen tüm işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum, vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Bize Yön Veren Metinler' üçüncü, dördüncü ve beşinci ciltleri yayımlandı
YEREL HABERLER 'Bize Yön Veren Metinler' üçüncü, dördüncü ve beşinci ...
Kapadokya Üniversitesi’nde Âşık Sanatı Sempozyumu başladı
YEREL HABERLER Kapadokya Üniversitesi’nde Âşık Sanatı Sempozyumu ...
Nevşehir’de Covid-19 vakalarının yüzde 87’sini aşısızlar oluşturuyor Yoğun bakımda yatanların yüzde 95’i aşı vurulmayanlar Nevşehir’de yüzde 64 oranında aşılama yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de Covid-19 vakalarının yüzde 87’sini ...
Jandarma ekipleri uyuşturucudan 2 kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri uyuşturucudan 2 kişiyi gözaltına ...
Ürgüp itfaiyesi Osmaniye’deki yangın için yardıma gitti
YEREL HABERLER Ürgüp itfaiyesi Osmaniye’deki yangın için yardıma ...
Nevşehir itfaiyesi, Kozan’a yardıma gitti
YEREL HABERLER Nevşehir itfaiyesi, Kozan’a yardıma gitti
Belediye Başkanı Savran, esnaf buluşmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Savran, esnaf buluşmalarını ...
Bahçede domates toplayan anne ve kızına köpek saldırdı Köpek saldıran annesine kızı kol kanat gerdi
YEREL HABERLER Bahçede domates toplayan anne ve kızına köpek ...
Nevşehir’de koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de koronavirüs vaka sayılarında artış ...
Güzel oyuncu Demet Özdemir’in Kapadokya fotoğraflarına beğeni yağdı
YEREL HABERLER Güzel oyuncu Demet Özdemir’in Kapadokya ...
Kapadokya’da balon turları iptal edildi
YEREL HABERLER Kapadokya’da balon turları iptal edildi
Ürgüp’te 5 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER Ürgüp’te 5 yıl hapis cezası ile aranan firari ...