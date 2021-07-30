Esra Yıldız'ın ailesi müsabakayı protokolle birlikte gözyaşları içerisinde izledi Esra Yıldız'ın annesinin mutluluk gözyaşları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Esra Yıldız'ın ailesi müsabakayı protokolle birlikte gözyaşları içerisinde izledi Esra Yıldız'ın annesinin mutluluk gözyaşları

İHA

Esra Yıldız'ın ailesi müsabakayı protokolle birlikte gözyaşları içerisinde izledi Esra Yıldız'ın annesinin mutluluk gözyaşları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 60 kiloda çeyrek finale yükselen Esra Yıldız'ın büyük heyecana sahne olan karşılaşmasını Nevşehir’de bulunan ailesi dualar eşliğinde izledi.
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Esra Yıldız, Kokugikan Arena'da Arjantinli rakibi Dayana Erika Sanchez'le son 16 turunda karşılaştı. Esra ilk raundu, 5 hakemin 3'ünde fazla puan alarak önde tamamlamayı başardı. İkinci rauntta da atak oynayan 24 yaşındaki milli boksör, bütün hakemlerden tam puan aldı. Son rauntta üstünlüğünü koruyan Esra Yıldız, adını çeyrek finale yazdırdı.

Selma Yıldız: "İnşallah altın madalyayı Türkiye’ye getirir"
Milli boksör Esra Yıldız’ın ailesi, bu zorlu mücadeleyi Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve vatandaşlarla takip etti. Anne Selma Yıldız, karşılaşmanın başından sonuna kadar dualar eşliğinde kızının maçını izlerken, baba Tahsin Yıldız da heyecandan oturamadı. Kızlarının çeyrek finale çıkmasının ardından büyük sevinç yaşayan anne Selma Yıldız, “Esra'mdan altın madalya bekliyorum. Dualarım kızımla. Maç esnasında okuduğum dua bende kalsın ama çok heyecan vardı. Kızım olimpiyatlara gittiği günden beri uyuyamıyorum. Kızımla son olarak dün konuştum. Bana; 'anne dua edin, dualarınızı bekliyorum' dedi. 'İnşallah maçları kazanırım' dedi. Biz de; 'dualarımız seninle' dedik. Kızım çok çalıştı. 12 yaşında boksa gitti. Ben istememiştim. Kendisi başardı, buralara kadar geldi. Nedim hocamın çabasıyla başardı. İnşallah altın madalyayı Türkiye’ye getirir. Kızımın Türkiye’yi temsil etmesi çok güzel bir duygu. O duyguyu anlatamam” dedi.
Baba Tahsin Yıldız ise çok heyecanlı olduğunu ve konuşmakta güçlük çektiğini ifade etti.

"Bunları hak etti ve başardı"
Esra Yıldız’ın ablası Tuğba Yıldız da duygularını, “Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir duygu. Diyecek bir şey yok. Herkese teşekkür ederim, bize destek verdikleri için. Sabah bir antrenman yapıyor, akşam bir antrenman yapıyordu. Bizimle hiç ilgilenmiyordu. Sürekli antrenmana gidiyordu. Çok çekti, aile hayatı yoktu" cümleleriyle anlatırken, kız kardeşi Sude Yıldız ise, “Ablam gerçekten bunları hak etti ve başardı. Çok zor çalışıyordu. Çalışmaları gerçekten çok zordu. Yaşam hayatı yoktu. Gezmiyordu. Hak etti” dedi.

Mustafa Açıkgöz: "Çok mutluyuz, gururluyuz"
Aile ile birlikte Esra Yıldız’ın boks mücadelesini izleyen AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, “Bugün çok mutluyuz, gururluyuz. Öncelikle tüm Türkiye’yi tebrik ediyoruz. Nevşehir’imizin gururu Esra kızımızı tebrik ediyoruz. İnşallah bu yolun sonu altın madalya olacak. Bugünlerde hainlerin, alçakların ormanlarımıza verdiği zararı sonrasında bu mutsuz günümüzde bizleri mutlu etti, gururlandırdı. Ben inanıyorum ki Esra kızımız Türkiye’yi sevince boğacak ve Allah’ın izni ile altın madalya ile Türkiye’ye dönecek” şeklinde konuştu.

Mehmet Savran: "Nevşehir’imize inşallah bir olimpiyat madalyası kazandıracak"
Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da açıklamasında, “Çok heyecanlandık. Esra kızımız Nevşehir’e bir ilki yaşattı. Olimpiyatta bir sporcumuz var. Annesi ile babasına da söyledim. Nevşehir’imize inşallah bir olimpiyat madalyası kazandıracak ve o madalya da altın madalya olacak. Çok heyecanlıyız, çok gururluyuz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesine yeni bir park daha kazandırdı
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesine ...
'Bize Yön Veren Metinler' üçüncü, dördüncü ve beşinci ciltleri yayımlandı
YEREL HABERLER 'Bize Yön Veren Metinler' üçüncü, dördüncü ve beşinci ...
Kapadokya Üniversitesi’nde Âşık Sanatı Sempozyumu başladı
YEREL HABERLER Kapadokya Üniversitesi’nde Âşık Sanatı Sempozyumu ...
Nevşehir’de Covid-19 vakalarının yüzde 87’sini aşısızlar oluşturuyor Yoğun bakımda yatanların yüzde 95’i aşı vurulmayanlar Nevşehir’de yüzde 64 oranında aşılama yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de Covid-19 vakalarının yüzde 87’sini ...
Jandarma ekipleri uyuşturucudan 2 kişiyi gözaltına aldı
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri uyuşturucudan 2 kişiyi gözaltına ...
Ürgüp itfaiyesi Osmaniye’deki yangın için yardıma gitti
YEREL HABERLER Ürgüp itfaiyesi Osmaniye’deki yangın için yardıma ...
Nevşehir itfaiyesi, Kozan’a yardıma gitti
YEREL HABERLER Nevşehir itfaiyesi, Kozan’a yardıma gitti
Belediye Başkanı Savran, esnaf buluşmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Savran, esnaf buluşmalarını ...
Bahçede domates toplayan anne ve kızına köpek saldırdı Köpek saldıran annesine kızı kol kanat gerdi
YEREL HABERLER Bahçede domates toplayan anne ve kızına köpek ...
Nevşehir’de koronavirüs vaka sayılarında artış yaşanıyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de koronavirüs vaka sayılarında artış ...
Güzel oyuncu Demet Özdemir’in Kapadokya fotoğraflarına beğeni yağdı
YEREL HABERLER Güzel oyuncu Demet Özdemir’in Kapadokya ...
Kapadokya’da balon turları iptal edildi
YEREL HABERLER Kapadokya’da balon turları iptal edildi
Ürgüp’te 5 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
YEREL HABERLER Ürgüp’te 5 yıl hapis cezası ile aranan firari ...