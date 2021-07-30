Olimpiyatlarda çeyrek finale yükselen kızını gözyaşlarıyla izledi



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)2020 Tokyo Olimpiyatlarında boksta 60 kiloda Arjantinli rakibini yenen Esra Yıldız, çeyrek finale yükseldi. Esra Yıldız´ın Nevşehir´de yaşayan annesi Selma Yıldız, mücadeleyi kurulan dev ekrandan gözyaşlarıyla izledi.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Belediye Başkanı Mehmet Savran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ile milli boksör Esra Yıldız´ın annesi Selma, babası Tahsin, kız kardeşleri Sudenaz ve Tuğba Yıldız, çeyrek final mücadelesini, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi´nde kurulan dev ekranda izledi. 60 kiloda Arjantinli rakibi Erika Dayana Lo Hanna Sanchez ile mücadele eden Esra Yıldız, rakibini yenerek çeyrek finale yükseldi. Anne Selma Yıldız, kızının mücadelesini gözyaşları içinde izledi. Anne Yıldız, "Kızım 12 yaşından beri boks yapmaya başladı. Kendi çabası ve Nedim hocamızın desteği ile buraya geldi. İnşallah altın madalyayı da ülkemize getirir. Kızım ile gurur duyuyorum. Türkiye´mizi temsil edince daha da gururlanıyorum. Allah yolunu açık etsin. Allah başarılarının devamını getirsin. Türk bayrağımızı dalgalandırmasını bekliyorum. İnanıyorum ki kızım başaracaktır" diye konuştu.

Esra Yıldız´ın ablası Sudenaz Yıldız ise kardeşinin elde ettiği bu başarıdan dolayı aile olarak büyük bir sevinç yaşadıklarını söyledi. Sudenaz Yıldız, "Sürekli antrenman yaptı. Aile hayatı hiç yoktu. Çok heyecanlandık. Olimpiyat 4´üncülüğünü garantiledi. Telefon ile görüştüğümde başarılar diledim. İnşallah olimpiyat şampiyonluğuna da ulaşır" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Esra yıldızının ringe çıkmasından genel görüntü

-Esra Yıldızın Anne ve babası Kültür Merkezinde kızlarını takip etmesinden genel ve detay görüntü

-Annesi Selma Yıldız maç boyunca kızına dua etmesinden genel görüntü

-Annenin sevinç gözyaşı

-Maçı izleyen protokol üyelerinden genel görüntü

-Annesi Selma ve Babası Tahsin Yıldız'ın açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-07-30 13:56:16



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