Nevşehir eski belediye başkanı vefat etti

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Nevşehir’de 19841989 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Yahya Yılmaz, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Anavatan Partisi’nden 1984 yılında yapılan seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Yahya Yılmaz (86) İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Nevşehir eski belediye başkanı Yahya Yılmaz’ın cenazesi Nevşehir’de toprağa verilecek.

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