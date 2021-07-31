Nevşehir eski belediye başkanı vefat etti

Nevşehir’de 19841989 yılları arasında Belediye Başkanlığı yapan Yahya Yılmaz, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Anavatan Partisi’nden 1984 yılında yapılan seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Yahya Yılmaz (86) İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Nevşehir eski belediye başkanı Yahya Yılmaz’ın cenazesi Nevşehir’de toprağa verilecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.