Nevşehir’de “Aşıklar Sanatı” sempozyumu düzenlendi

UNESCO tarafından 2021 yılının Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmesiyle birlikte Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen “Aşık Sanatı” sempozyumu sona erdi.

Kapadokya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Ahiler Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile Aşık Sanatı sempozyumu düzenlendi. Pandemi kurallarına uygun olarak Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa yerleşkesinde düzenlenen sempozyum, Türkiye’de aşık sanatı üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirdi. 3 gün boyunca devam eden sempozyum Ürgüp’te düzenlenen dinleti ile sona erdi.

Kapadokya Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Dr. Yusuf Gökkaplan açıklamasında, "2021 yılının UNESCO tarafından Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmesiyle ülkemizde birçok kurum kuruluş ve üniversitemiz tarafından çeşitli etkinlikler yapıldı" dedi. Gökkaplan, "2021 yılının UNESCO tarafından Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmesiyle ülkemizde birçok kurum kuruluş ve üniversitemiz tarafından çeşitli etkinlikler yapıldı. Bu etkinliklerden bir tanesi ve en önemlisi de üniversitemiz tarafından gerçekleştirildi. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Ahiler Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilen sempozyum oldukça verimli geçti. Hem Türkiye Cumhuriyetlerinden hem de ülkemizden birçok üniversitesinden çeşitli akademisyenler sempozyumumuza katıldı. Aslında sempozyum daha büyük bir projenin parçasıydı. Bu proje de aşık sanatını yaşatma ve yaygınlaştırma projesi. Bu proje kapsamında Anadolu’nun yalın tabiatını örnekleyen bir çok coğrafyada Anadolu’nun ozanlarının Anadolu’ya mal olmuş deyişlerini birbirinden kıymetli sanatçılarımız icra ettiler ve seslendirdiler. Sempozyumun son günü olan 31 Temmuz tarihinde ise üniversitemizin fabrika yerleşkesinde yine aşık sanatını yaşatma ve yaygınlaştırma projesine destek veren bazı sanatçılar tarafından açık hava dinletisi yapıldı. Bu dinletiye hem öğrenciler hem Ürgüp halkı ve hem de sempozyuma katılan değerli bilim adamları destek verdiler. Bu konserle de aslında aşık sanatı sempozyumunun ve bununla beraber aşık sanatını yaygınlaştırma ve tanıtma projesinin son etkinliği yapılmış oldu” dedi.



“Dinletiye katılanlar adına fidan bağışı yapıldı”

Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen Aşıklar Sanatı sempozyumunun son gününde düzenlenen dinletiye katılan katılımcı sayısı kadar da fidan bağışı yapıldı. Sempozyumun son günü akşamı düzenlenen dinletiye katılan bin kişi için TEMA vakfına fidan bağışı yapıldığı açıklandı.

Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen Aşıklar Sanatı sempozyumuna, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ahiler Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bekir Varol ve davetliler katıldı.

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