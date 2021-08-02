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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Mahallede içme suyu hattı yenileniyor

İHA

Yeni Mahallede içme suyu hattı yenileniyor

Nevşehir il merkezinde konut ve işyeri sayısının en yoğun olduğu mahallelerden biri olan Yeni Mahalle’de Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışmaları sürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri tarafından mahallede 30 yılı aşkın süredir kullanılan eski su boruları daha sağlıklı ve uzun ömürlü yeni nesil polietilen borular ile değiştiriliyor.
Nevşehir Belediyesi, Yeni Mahalle’de sık sık yaşanan su kesintileri ve binaların yüksek katlarında oturan vatandaşların su basıncının düşüklüğünden kaynaklanan şikâyetlerini gidermek için harekete geçti. Mahalledeki Lise Caddesi, Sahil Sokak ve Okul Sokak’ta 30 yılı aşkın süredir kullanılan eski pik borulardan oluşan içme suyu hattını değiştirmek için çalışmalarına başlayan Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, demir pik borular yerine daha sağlıklı ve uzun ömürlü yeni nesil polietilen borular döşüyor.
Çalışmaların tamamlanması ile birlikte modern bir altyapıya kavuşturulacak olan Yeni Mahalle’de bundan böyle altyapıdan kaynaklı su kesintileri ve yüksek katlardaki su basıncı sorunu yaşanmayacak.

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