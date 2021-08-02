Nevşehir Fırıncılar Odası: “Aşı olmayan işçilerimizi çalıştırmayacağız”

Nevşehir Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Dipici, korona virüs ile mücadele kapsamında aşı olmayan işçileri fırınlarda çalıştırmayacaklarını açıkladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında tüm Türkiye’de aşı seferberliği yapılırken Nevşehir Fırıncılar Odası da aşı olmayan işçilerin fırınlarda çalıştırılmayacağını açıkladı. Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Dipici açıklamasında, “Fırın, pastane, unlu mamuller üreten işyerlerinde aşısız işçi çalıştıranlara çok ağır ceza keseceğiz Odamız üyelerini uyarıyor, aşısı olmayan işçileri aşı olun. Denetimlere başlıyoruz. Aşı olmayan işçilerimizi çalıştırmayacağız. Halkımız rahat olsun" dedi.

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