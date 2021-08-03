Bakan Yardımcısı Demircan: Hacı Bektaş Veli´yi anlama ve anlatma gayreti içinde olmalıyız



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,(DHA)NEVŞEHİR Hacı Bektaş Veli Üniversitesi´nde (NEVÜ) vefatının 750´nci yılı nedeniyle düzenlenen `Hünkar Hacı Bektaş Veli Sempozyumu ve Anma Etkinliği´nde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Hacı Bektaş Veli´yi anlama ve anlatma gayreti içinde olmamız gerekiyor" dedi.

NEVÜ konferans salonunda düzenlenen programa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali İnci Sezer Becel, Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, belediye başkanları, davetliler ve öğretim üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı´nın görevi, kültürümüzde her ne var ise onları hakkı ile ortaya çıkarmak, anlatmak, yaymak ve toplumda ona yönelik farkındalığın altını çizerek, güçlü bir şekilde yaygınlaşmasına zemin oluşturmak. Bunun içinde, bize liderlik yapmış değerli şahsiyetleri hakkı ile anlatmak ve gençliğimize onları yakından tanıtmak gibi bir vazifemiz var. Hacı Bektaş Veli´yi bu yaşadığımız asrın idealine uygun kendi sözleri üzerinden doğruca anlatmak gibi bir sorumluluğumuz var. Hacı Bektaş Veli´yi anlama ve anlatma gayreti içinde olmamız gerekiyor. Bu etkinliklerin Nevşehir´den başlatılmasının iyi bir başlangıç olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

Hacı Bektaş Veli´nin anlatmak istediği mesajlara dünyanın ihtiyacı olduğunu kaydeden Demircan, "Aklımız bir denge, bu denge ruhumuzla bedenimiz arasındadır. Ruhumuzun derinliklerinden getirdiğimiz, iyilik, vicdan, ahlak dediğimiz kavramlar, bedenimizin kışkırtmaları karşısında bir denge tutturabiliyorsa akıl vazifesini yapıyordur. Belki de marifetullah budur. Ruh, beden, akıl üçlemesinde dengeyi koruyan insanın varacağı menzil elbette hikmet. Hazreti Pir, dört kapı, kırk makam derken bunları anlatıyor. Hazreti Pir'in aslan ve ceylan metaforu üzerinden, dört kapı, kırk makam üzerinden insanlığın seyrüseferini anlattığı hakikatler buralarda gizli" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-08-03 17:12:38



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