Milli boksör Esra Yıldız'ın çeyrek final maçını, ailesi heyecanla takip etti



Ahmet KORKMAZER / NEVŞEHİR, (DHA) 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda kadınlar boks 60 kilo çeyrek finalinde Esra Yıldız, Fin rakibi Mira Marjut Johanna Potkonen´e yenilerek, olimpiyatlara veda etti. Mücadeleyi dev ekrandan izleyen Nevşehir protokolü ve ailesi üzüntü yaşadı.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ile milli boksör Esra Yıldız´ın annesi Selma, babası Tahsin, kız kardeşleri Sudenaz ve Tuğba Yıldız, çeyrek final mücadelesini Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi´nde kurulan dev ekranda izledi. Aile yakınları, mücadeleyi gözyaşları içinde seyretti. Esra Yıldız, Fin rakibi Mira Marjut Johanna Potkonen´e yenilerek elenirken maç sonunda AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, "Sporda yenmekte, kaybetmekte var. Biraz önce annesi ve babasıyla görüştük. Allah´a hamd olsun ki göğsünde ay-yıldızlı Türk bayrağı ile bizi orada temsil etti. Nevşehirimizin evladı, biz onunla gurur duyuyoruz. Yaşı daha çok genç. İnşallah bundan sonraki yarışmalarında kendisinden madalya bekliyoruz. Bize bu gururu yaşattığı için öncelikle kendisine, ailesine ve hocalarına teşekkür ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Esra Yıldız'ın ailesinin maçı izlerken detayları

Ak Parti Milletvekili Mustafa Açıkgöz'ün açıklamasıHaber-Kamera: Ahmet KORKMAZER-NEVŞEHİR-DHADHA-Spor Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-08-03 17:33:46



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