Bakan Ersoy, Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ziyaret etti

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Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aslanlı Çeşme'den su içti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıldönümü Anma Etkinlikleri kapsamında Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ziyaret etti. Burada müze hakkında yetkililerden bilgiler alan Bakan Ersoy, ziyaretçilerle de bir süre sohbet etti. Bakan Ersoy, müze içerisinde bulunan Aslanlı Çeşme'den de su içti.

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