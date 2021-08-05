Nevşehir’de koronavirüs vaka sayısında artış yaşanıyor

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’ genelinde 2430 Temmuz tarihleri arasında illere göre vaka oranlarını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2430 Temmuz tarihleri arasında illere göre koronavirüs vaka oranlarını paylaştı. Bakan Koca tarafından açıklanan haftalık koronavirüs vaka oranlarına göre Nevşehir’de koronavirüs vaka oranları geçen haftaya oranla artış göstermesi dikkatlerden kaçmadı. 2430 Temmuz tarihlerinde Nevşehir’de yüz binde 77,7 koronavirüs vaka oranı açıklanırken geçen hafta ise Nevşehir’de koronavirüs vaka oranı yüz binde 48,53 olarak açıklanmıştı.

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