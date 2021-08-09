Nevşehir'de bir haftada 9 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir'de bir haftada 9 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı

İHA

Nevşehir'de bir haftada 9 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı

Nevşehir'de polis ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde 9 yabancı uyruklu şahsa işlem yapıldı.
Göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda; ülkeye illegal giriş yaptığı tespit edilen 7 Afganistan uyruklu şahıs yakalanarak, gerekli işlemlerinin ardından Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğünün koordinasyonunda geri gönderme merkezine teslim edildi.
Ayrıca, yüne ülkeye illegal giriş yaptığı tespit edilen Afganistan uyruklu 1 şahıs yakalanarak, hazırlanan evraklarla birlikte Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, yakalanan yabancı uyruklu 1 kadının da karantina sürecinin ardından geri gönderme merkezine gönderileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahmet Dede, kasabasında bulunan dağa 34 yıldır fidan dikiyor Nevşehirli Ahmet Dede bugüne kadar 400 bin fidanı toprakla buluşturdu Ahmet Dede'den gençlere “Fidan dikin” çağrısı
YEREL HABERLER Ahmet Dede, kasabasında bulunan dağa 34 yıldır fidan ...
Altına yatırım yapanlar dikkat Uzer: “Altına yatırım yapanların tedirgin olmasına gerek yok”
YEREL HABERLER Altına yatırım yapanlar dikkat Uzer: “Altına yatırım ...
Nevşehir Belediyespor 3 futbolcu ile anlaştı
YEREL HABERLER Nevşehir Belediyespor 3 futbolcu ile anlaştı
Olimpiyatlarda yarışan Esra: Bir sonraki olimpiyatlarda altın madalyayı ülkeme getireceğim
YEREL HABERLER Olimpiyatlarda yarışan Esra: Bir sonraki ...
Orman yangınında mücadele eden Şahin Akdemir’in ismi Nevşehir’de yaşatılacak
YEREL HABERLER Orman yangınında mücadele eden Şahin Akdemir’in ismi ...
Kapadokya´yı temmuz ayında 370 bin 534 turist ziyaret etti
YEREL HABERLER Kapadokya´yı temmuz ayında 370 bin 534 turist ziyaret ...
Kapadokya bölgesini Temmuz ayında 370 bin 534 turist ziyaret etti
YEREL HABERLER Kapadokya bölgesini Temmuz ayında 370 bin 534 turist ...