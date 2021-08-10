Nevşehir Belediyespor, Karşıyaka’dan Arif Cılak ile anlaştı

Nevşehir Belediyespor, Karşıyaka’dan Arif Cılak’ı kadrosuna kattığını açıkladı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Arif Cılak ile anlaştı. Karşıyaka’dan transfer edilen 27 yaşında ve 1,90 boyundaki orta saha oyuncusu düzenlenen törenle sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Nafiz Dirikoç’un da katıldığı törende kendisini kırmızıbeyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzalayan Cılak, “Nevşehir Belediyespor camiasına katıldığım için çok mutluyum. Bu forma ile şampiyonluklar yaşamak için geldim” dedi.
Kulüp Başkanı Dirikoç ise, Cılak’ın uzun süredir gündemlerinde olan bir oyuncu olduğunu belirterek oyuncuya kırmızıbeyazlı forma altında başarılar diledi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.