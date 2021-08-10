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Hayvanları göçük altında kalan besiciye yardım

DHA

Hayvanları göçük altında kalan besiciye yardım


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´in Ürgüp ilçesinde toprak kayması sonucu hayvanları göçük altında kalarak ölen Serkan Varol´a Damızlık Koyun ve Keçi Birliği tarafından 35 küçükbaş hayvan hediye edildi.    
Olay, geçen 21 Haziran´da Ürgüp ilçesi Bahçeli köyünde meydana geldi. Toprak kayması sonucu yaşanan göçükte besici Serkan Varol´a ait 58 küçükbaş hayvan öldü. Besicinin zararının karşılanması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında Nevşehir Damızlık Koyun ve Keçi Birliği tarafından temin edilen 35 küçükbaş hayvan köye getirildi. Küçükbaş hayvanlar, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ile AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe tarafından Varol'a teslim edildi. Vali Becel, "Serkan Varol kardeşimiz, doğal afet sonrasında hayvanlarını kaybetmişti. Kendine geçmiş olsun dileklerimizi yaşanılan afet sonrasında iletmiş ve yardımcı olunacağını ifade etmiştik. Afet, elbette hiç birimizin arzu edeceği bir şey değil. Devlet-millet birlikteliği ile birlikte bir çaba gösterildi. Daha önceden Kozaklı ilçesinde olduğu gibi yine zarara uğrayan çiftçilerimizin zararlarını bir nebze de olsa paylaşmak ve devletin yanlarında olduğunu ortaya koymak mutluluk verici bir şey. Bu birlik, beraberlik ve dayanışmayı gösterebilmek çok güzel" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-08-10 20:46:28

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