Belediye çalışanlarına 2. doz korona virüs aşısı yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüse karşı başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Covid19 aşısı için Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışan Nevşehir Belediyesi’nde, personelin 2. doz aşılamasına başlandı.

Nevşehir İl Sağlık Müdürlüğü mobil ekiplerince başlatılan yerinde Covid19 aşı uygulaması kapsamında belediye çalışanları aşılandı. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen uygulamada, kendilerine dağıtılan formları doldurarak sıraya giren belediye çalışanları oluşturulan aşı odalarına alındı. Burada, belediyenin çeşitli birimlerde görev yapan personellere 2. doz Biontech aşısı yapıldı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran da, salgının bir an önce kontrol altına alınması ve normal yaşama dönüş için aşının çok önemli olduğunu vurgulayarak tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.

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