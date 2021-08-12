Ürgüp'te su basan evlere AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale etti

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sağanağın ardından suların bastığı evlere AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ürgüp ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından bazı evleri su bastı. Vatandaşlar, zor anlar geçirirken imdatlarına ise AFAD ve itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler, su basan binalara müdahale ederken, binaları da tahliye etti.

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