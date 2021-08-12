Ürgüp'te su basan evlere AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale etti

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde sağanağın ardından suların bastığı evlere AFAD ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ürgüp ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından bazı evleri su bastı. Vatandaşlar, zor anlar geçirirken imdatlarına ise AFAD ve itfaiye ekipleri yetişti. Ekipler, su basan binalara müdahale ederken, binaları da tahliye etti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.