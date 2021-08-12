Yasa dışı organ nakli şüphelisi 4 kişi Nevşehir´de yakalandı

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)İSTANBUL´da yasa dışı organ nakli suçlamasıyla aranan 4 kişi, Nevşehir´de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı organ nakli yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda şüpheliler, B.B., C.Y., İ.E. ve B.A.´nin Nevşehir´in Kozaklı ilçesinde olduğu tespit edildi. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ile yapılan ortak operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul´a götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-08-12 12:33:52



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