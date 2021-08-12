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Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı Kaza sonrası gülen araç sürücüsü kavgaya neden oldu

İHA

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı Kaza sonrası gülen araç sürücüsü kavgaya neden oldu

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki 5 araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, araç sahipleri ile kaza yapan otomobil sürücüsü birbirine girdi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Üç Güzeller mevkiinde Y.K. yönetimindeki 50 SN 001 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halinde bulunan MA TR 35, 06 PYS 97, 38 ADR 377, RV SY 58, ve 06 BVZ 123 plakalı araçlara çarptı. Kazada park halindeki otomobilde bulunan Berkay A. ve yaya olarak bekleyen Zeynep V. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya sebebiyet veren 50 SN 001 plakalı otomobil sürücüsünün kaza sonrasında gülmesinin ardından ise diğer araç sürücüleri birbirine girdi.
Olay yerinde bulunan güvenlik güçleri ve vatandaşlar tarafından kavgaya karışanlar güçlükle sakinleştirilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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