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Kapadokya´da, başkanın oğlunun yıkılan restoranının yerine ahşaptan yenisi yapıldı

DHA

Kapadokya´da, başkanın oğlunun yıkılan restoranının yerine ahşaptan yenisi yapıldı


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)KAPADOKYA bölgesinde, peribacalarına zarar verdiği gerekçesiyle yıkımına karar verilen Göreme Belediye Başkanı Ömer Eren´in oğlu Ümit Eren´e ait betonarme restoranın yerine ahşaptan yenisinin yapılması, sosyal medyada tepki çekti. Ümit Eren, yeni yapının peribacalarına zarar vermeyeceğini öne sürdü. Kapadokya Alan Yönetimi Başkanlığı yetkilileri ise bölgenin doğal sit alanı olduğu için bu tür yapıların uygun olmadığını, incelenmesi için çalışma başlatılacağını bildirdi.
Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nce, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde belirlenen kaçak yapılar 15 Şubat 2019´da yıkılmaya başlandı. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme ve araştırmalar sonrasında, bugüne kadar 335 kaçak yapı yıkıldı. Kapadokya Alan Başkanlığı, Görkündere mevkisinde Göreme Belde Belediye Başkanı Ömer Eren'in oğlu Ümit Eren'e ait peribacasına bitişik olan restoranın da yıkımına karar verildi. 7 yıl önce ruhsat alınarak yapılan restoran, peribacasına zarar verdiği gerekçesiyle geçen yıl 28 Aralık´ta İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri tarafından yıkıldı. Betonarme yapının yerine ahşaptan kaldırılabilir konteyner yapıldı. Ancak bu yapı da sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
Yeni yapının tamamen ahşaptan, kaldırılabilir prefabrik yapı olduğunu belirten Ümit Eren, "Burada doğayı bozan peribacasına zarar veren bir durum kesinlikle söz konusu değildir. 2014-2015 yılında burada taştan betonarme yapılan binayı geçen süreçlerde kaldırdık. Şahsımızı hedef alan bu haberlere ilişkin olarak yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" diye konuştu.
Babası Ömer Eren'in belde belediye başkanı olduğunu belirten Eren, "Siyasi bir vurgu ve baskı söz konusu. Bu olayların tamamen siyasi ve karalama olduğunu düşünüyorum" dedi.
Kapadokya Alan Yönetimi Başkanlığı yetkilileri ise bölgenin doğal sit alanı olduğu için bu tür yapıların uygun olmadığını bildirdi. Ayrıca, yapının incelenmesi için çalışma başlatılacağı öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-08-17 12:59:33

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