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Köyüne dönerek organik çilek yetiştirmeye başladı, şimdi taleplere yetişemiyor Şehir hayatından kaçıp çilek bahçesi kurdular Destek üzerine başladılar şimdi siparişlere yetişemiyorlar

İHA

Köyüne dönerek organik çilek yetiştirmeye başladı, şimdi taleplere yetişemiyor Şehir hayatından kaçıp çilek bahçesi kurdular Destek üzerine başladılar şimdi siparişlere yetişemiyorlar

Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı hastaneden istifa ettikten sonra doğup büyüdüğü Nevşehir’in Ürgüp ilçesine Bağlı İltaş köyünde organik albion cinsi çilek yetiştiriciliğine başlayan İbrahim Göktaş, kendi işinin patronu oldu.
Uzun yıllar önce Ürgüp ilçesine bağlı İltaş köyünden ayrılarak çeşitli sektörlerde çalışan ve son olarak bir hastanede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İbrahim Göktaş’ın doğup büyüdüğü yere özlemi artınca, ata topraklarında organik çilek yetiştirmeye karar verdi.

"Taleplere yetişemiyoruz, isteyenlere gün veriyoruz"
2014 yılında köye dönen Göktaş, köydeki arazisinin ilk olarak bir dönümlük alanına Tarım Müdürlüğü ve İl Özel İdaresinin destekleriyle albion cinsi çilek yetiştirmeye başladı. Kısa sürede işini geliştirerek yaklaşık 6 dönümde organik çilek yetiştirmeye başlayan Göktaş, şimdi ise yılda ortalama 7 ton çilek yetiştiriyor. Hiçbir ilaç kullanmadan doğal yöntemlerle yetiştirilen çilekler büyük talep görüyor. Talepleri yetiştirebilmek için ileri bir tarihe gün bile veren Göktaş, önümüzdeki yıllarda üretim kapasitesini artıracağını aktardı. Göktaş, "Özel güvenlik olarak çalışıyordum, kendi köyümüzde kendime ait tarlalarımız vardı. Özel güvenlik yeterli olmadı. Köyümüze geldik, burada bir sondaj çalışmamız oldu, su çıktıktan sonra çilek düşündük ve çilek faaliyetine başladık. 2014 yılında İl Tarım Müdürlüğünün ve İl Özel İdaresinin bir dekarlık alana vermiş olduğu 5 bin fide ile biz bu işe başladık, ardından kendi fidelerimizi yetiştirmeyi öğrendik. Kendi yetiştirdiğimiz fidelerle bir dekarlık alanı şu anda yaklaşık altı dekarlık alana 4550 bin çilek fidesine çıkarmayı başardık. Arazimiz aynı zamanda organiktir. Organik tarıma kayıtlıdır, sertifikası mevcut olup devlet tarafından sürekli olarak denetlenmektedir. Talepler oldukça yoğun, organik olduğundan dolayı bayağı bir talep var. Şu anda en yakın bir ay sonrasına gün verebiliyoruz, sipariş alabiliyoruz. Türkiye standartlarında bir dönüm alanda 2 ton ürün alınabiliyor. Fakat organik tarımın bazı dezavantajları var. Yani kalite çok yüksek olmasına rağmen verim düşük. Yaklaşık bin ila bin 200 kilo gibi dekar başına verim düşüyor. Burada tamamen aile fertleri ile çalışıyoruz. Normalde burada kaldığımız zaman, gün ışığı ile başlayıp güneş batana kadarda devam ediyoruz" dedi.

"Çiftçimizi tebrik ediyoruz"
Organik tarım yapan Göktaş’ı çilek tarlasında ziyaret eden Ürgüp Ziraat Odası Başkanı Mustafa Korkmaz ise “Ürgüp ilçesine Bağlı İltaş köyünde bin 400 metre rakımda İbrahim arkadaşımızın çilek bahçesindeyiz. Organik bir çilek yetiştiriyor, aynı zamanda talebe de yetişemiyor. Ürgüp Ziraat Odası olarak biz bu çiftçimizi gönülden destekliyoruz. Organik tarım ile çilek yetiştirdiği için çiftçimizi tebrik ediyoruz. Böyle üreticilerimizin artmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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