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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Roket figürlü sıcak hava balonu ürettiler

DHA

Roket figürlü sıcak hava balonu ürettiler


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR´in Ortahisar beldesinde, sıcak hava balonu üreten bir firma, roket figürlü balon tasarladı. Sıcak hava balonu, test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.
Ortahisar beldesinde bir firma, 3 aylık çalışmanın ardından yerli imkanlarla roket figürlü sıcak hava balonu üretti. Avanos ilçesine getirilen balonun test uçuşu başarıyla gerçekleştirildi. Sıcak hava balonu, 2729 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası 2´nci Kapadokya Balon Festivali´ne katılacak. Firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Halis Aydoğan, "Firma olarak, kalp, roket ve Türk Bayrağı şeklinde üç figürlü balon üretmeyi başardık. Bu balonlar ortalama 3-4 ayda üretiliyor. Roket şeklindeki balonu üç ayda ürettik. 6 yaşındaki oğlum Metehan'ın 'Neden roket şeklinde balonumuz yok?' demesinin ardından tasarladık. Türkiye'deki ilk balonu üretmemizin ardından milliyetçiliğimizi de göstermek adına Türk bayrağı şeklinde de balon ürettik. Bu dünyanın uçan en büyük Türk bayrağı olacak. Dünya'da sıcak hava balonuyla en yoğun uçuş yapılan nokta Kapadokya, amacımız Kapadokya'yı dünyadaki diğer balon festivallerini geçerek örnek bir balon festivali konumuna getirmektir" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-08-21 12:46:46

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