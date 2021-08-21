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Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine uygun kent kazandırılmak isteniyor

DHA

Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine uygun kent kazandırılmak isteniyor


Olcay DÜZGÜNAhmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş Belediyesi ziyaretinde, "Son 2 yılda Hacıbektaş'ın çehresinin değiştiğini görüyoruz. Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine uygun bir kent, güzellik Hacıbektaşlılara kazandırılmak isteniyor" dedi.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, '58'inci Ulusal, 32'nci Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri' kapsamında Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu, ilk olarak Kent Meydanı ve Saat Kulesi açılışına katıldı ardından Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok'u makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve partililer de eşlik etti. Ziyarette konuşan Kılıçdaroğlu, "Hemen hemen her yıl Hacı Bektaş Veli anma törenlerine katılırız. Son 2 yılda Hacıbektaş'ın çehresinin değiştiğini görüyoruz. Yolların yapıldığını, yeşil alanların büyütüldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine uygun bir kent, güzellik Hacıbektaşlılara kazandırılmak isteniyor. Bunun mücadelesi veriliyor. Bu açıdan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Gerçekten kendisi ve arkadaşları büyük emek verdi. Burayı bütün dünya biliyor ama biraz bakımsız ve ilgisizdi. Bakmak ve ilgilenmek gerekiyor. Bir şeye değer vermek sadece onu almak değil, aldığımız mekanın da güzel olması lazım. Yeşilliklerin içinde olması lazım. Doğayla uyumlu olması lazım. Kentin merkezinde şimdi yeni bir meydan oluştu. Kentlerin meydanlara ihtiyacı vardır. Meydansız bir kent olmaz. Kentte yaşayanlar enerjilerini meydanlarda harcarlar. Meydanlarda düğünler, eğlenceler ve etkinlikler olur. Dolayısıyla meydansız bir kenti düşünmek mümkün değil. Bu çerçevede Hacıbektaş'ı 21'inci yüzyılın sevimli, şirin, güzel ve yeşil bir kenti haline dönüştürmeye çalışan Sayın Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına teşekkür etmek isterim" diye konuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ise "Böylesi yerlere tüm Türkiye'nin borcu vardır. Biz de sizlerin talimatlarınızla en güzel şekilde İstanbul halkı olarak hizmet etmeye çalıştık. Bu burada bitmez. Burası çok özel bir yer. Anadolu'nun en kutsal noktalarından biri. Bu kutsiyeti hep beraber geliştirmeli ve muhafaza etmeliyiz. Sizlerin talimatıyla İstanbul halkı adına nice güzel hizmetler sunmaya çalıştık" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-08-21 17:56:26

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