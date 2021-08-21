Kılıçdaroğlu: "Sığınmacıları davul ve zurnalarla ülkelerine uğurlayacağız"

58. Ulusal 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Çabamız sığınmacıların ülkelerinden ayrılmalarına neden olan koşulları ortadan kaldırmaktır. Davullarla zurnalarla ülkelerine uğurlayacağımız günleri mutlaka başaracağız” dedi.

Hacıbektaş ilçesine gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli Külliyesi içerisinde bulunan kabrini ziyaret etti. Külliyeyi gezen Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyete yetkililer bilgi verdi. Kılıçdaroğlu daha sonra 58. Ulusal 32. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri programına katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, İslam’ın bazı çevrelerce kendi çıkarları doğrultusunda yorumlanınca sorunların ortaya çıktığını ifade ederek, “Biliyoruz ki iyi bir insan olarak kalabilmenin, yaşayabilmenin temeli ahlaktır. Bu bağlamda Hacı Bektaş, Mevlana, Yunus Emre gibi erenler Anadolu’daki en önemli temsilcileridir. Ahlaklı olmak vicdanlı, adaletli olmanın yoludur. Dinimiz, barış, kardeşlik, akıl dinidir. Ancak üzülerek ifade edeyim ki bugün İslam coğrafyası terörün merkezine dönüşmüş durumdadır. Sorunlarımızın bedeli güzel dinimiz değildir. Ancak güzel dinimiz bazı çevrelerce ve kendi çıkarları doğrultusunda yorumlanınca sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunları çözmek zorundayız. Bu bağlamda adaleti yeniden öğrenmeliyiz, paylaşmayı yeniden öğrenmeliyiz. Bu süreci önce kendimizi onararak başlamalıyız. Hacı Bektaş’tan öğrendiğimiz gibi kul hakkı yemeden yaşamalıyız” dedi.



“Mültecileri davullarla zurnalarla ülkelerine uğurlayacağımız günleri mutlaka başaracağız”

Mültecilere ırkçılıkla yaklaşmanın yanlış olduğunu, onların ülkelerine davul ve zurnalarla göndermeyi başaracaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, “Batının İslam dünyasında yaşanan şiddeti İslamofobi olarak tanımlamasını kınıyoruz. İslam dünyasında yaşanan şiddeti inanç ya da din üzerinden değil, insan hakları üzerinden eleştirmek gerekir. Böyle davrandığımızda inanca saygıyı gösterirken evrensel duruşu da göstermiş oluruz. Doğru olan da budur. Ülkemizdeki mültecilere karşı ırkçılık yapmadan yaklaşmalıyız. Çabamız; sığınmacıların ülkelerinden ayrılmalarına neden olan koşulları ortadan kaldırmaktır. Davullarla zurnalarla ülkelerine uğurlayacağımız günleri mutlaka başaracağız. Bugün Irak’ta, Suriye’de, Afganistan’da, Yemen’de, Libya’da ‘İslam adına’ ve ‘Allah Allah’ diyerek birbirini öldüren Müslümanlar var. Üzülerek söylüyorum ki istatistiklere göre savaş ve açlık nedeniyle acı çeken çocukların yine büyük bölümü Müslüman çocukları. Bu perişanlığın, adaletsizliğin liyakatli yöneticiler akılcı politikalarla önüne geçebilir. İhtiyacımız olan huzur, güven ve kardeşlik duygusudur. Mutlulukla söylüyorum ki, ülkemiz bunu bugün büyük ölçüde başardı. Bu ülkemiz için yeni bir dönemdir” diye konuştu.

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