Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Nevşehir'de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e geldi.
Çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere hava yolu ile kente gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali İnci Sezer Becel tarafından karşılanan Oktay, burada Valilik Şeref Defterini imzaladı. Oktay ve Vali Becel, bir süre görüş alışverişinde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.