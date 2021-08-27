Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Nevşehir'de

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e geldi.

Çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere hava yolu ile kente gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali İnci Sezer Becel tarafından karşılanan Oktay, burada Valilik Şeref Defterini imzaladı. Oktay ve Vali Becel, bir süre görüş alışverişinde bulundu.

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