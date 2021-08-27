Nevşehir'de aşı olmayan sağlık çalışanı koronavirüsten öldü

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR Devlet Hastanesi´nde laboratuvar teknisyeni olan Yılmaz Çiçek (50), koronavirüsten yaşamını yitirdi. Çiçek'in koronavirüs aşısı olmadığı belirtildi.

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan 2 çocuk babası Yılmaz Çiçek, 15 gün önce kas ağrısı şikayetiyle koronavirüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Çiçek, evinde karantina altına alındı. 3 günün sonunda durumu ağırlaşan Çiçek, ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtilen Çiçek, 12 gün sonra yaşamını yitirdi.

Yılmaz Çiçek'in cenazesi Avanos ilçesi Çalış Beldesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2021-08-27 13:19:07



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