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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya'da festival başladı; balonlar görsel şölen oluşturdu

DHA

Kapadokya'da festival başladı; balonlar görsel şölen oluşturdu


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde düzenlenen 2'nci Uluslararası Kapadokya Balon Festivali başladı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 2'nci Uluslararası Kapadokya Balon Festivali, sabahın ilk ışıklarında başladı. Kapadokya semalarında uçan kalp, roket ve ev şekilli sıcak hava balonları görsel şölen oluştu. Sıcak hava balonu işletmecisi Halis Aydoğan, "Balon festivalinin bu yıl 2'ncisini düzenlemenin mutluluğunu yaşamaktayız. Kapadokya´da dünyanın en yoğun uçuş yapılan noktası olmanın verdiği avantaj ile birlikte şekilli balonlarımızla da süslemek suretiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle de Türk bayraklı balonlarımızla festivalimizin finalini yapacağız. Pandemi sebebiyle sadece İspanya ve Portekiz´den katılım oldu. Onun dışında ülkemizde firmamız tarafından üretilen roket, kalp ve Türk bayraklı balonlarımız ile festivale farklı bir görsellik kattığımıza inanıyoruz. Bölgemizdeki diğer balon firmalarının da ortak çalışması ile bu festivali yapıyoruz" diye konuştu.
Festival için Kapadokya'ya gelen Menekşe Elma ise, "İkinci kez festivale katılıyorum. Böyle bir ambiyansı ve bu kadar balonu bir arada görmenin mutluluğunu yaşıyorum" diye konuştu.
Festival, akşam düzenlenecek olan konser ile devam edecek.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-08-28 14:04:58

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