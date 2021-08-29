Romanya Nevşehir - Kayseri Fahri Konsolosu Dinler dünya evine girdi

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Romanya’nın NevşehirKayseri Fahri Konsolosu işadamı Mehmet Dinler dün akşam düzenlenen düğün ile dünya evine girdi.

Romanya’nın NevşehirKayseri Fahri Konsolosu iş adamı Mehmet Dinler bugün Ürgüp Dinler Otel’de düzenlenen muhteşem düğün töreni ile Ceyda Nur Karabulut ile evlendi. İş adamı Mehmet ve eşi Ceyda Nur Karabulut’un nikahını Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk kıyarken, nikah şahitliklerini ise Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Romanya Ankara Büyükelçisi Stefan Tinka yaptı.

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