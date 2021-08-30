Kapadokya'da sıcak hava balonları Atatürk posteri ve bayrakla havalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kapadokya'da sıcak hava balonları Atatürk posteri ve bayrakla havalandı

DHA

Kapadokya'da sıcak hava balonları Atatürk posteri ve bayrakla havalandı


Ahmet KORKMAZER-Metin YILDIRIM/NEVŞEHİR,(DHA)KAPADOKYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sıcak hava balonları, Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ve Türk bayrakları ile havalandı.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonlarından bazılarına 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Sabah erken saatlerde havalanan sıcak hava balonları, bir süre Kapadokya semalarında dolaştı. Bir balon firması da Türk bayraklı sıcak hava balonu üretildi. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, Türk bayraklı sıcak hava balonu ile fotoğraf çektirdi. Yaklaşık 1,5 saat Kapadokya semalarında dolaşan Atatürk posterli ve Türk bayraklı sıcak hava balonları, güzel görüntüler oluşturdu.
'DÜNYADA ÜRETİLEN EN BÜYÜK BAYRAKLI SICAK HAVA BALONU'
Türk bayraklı sıcak hava balonu üreten firmanın sahibi Mehmet Halis Aydoğan "Firmamızın mühendisleri tarafından tasarlanan ve 24 personelimiz tarafından üretilen 24x18 metrelik Türk bayraklı sıcak hava balonu, bu alanda dünyada üretilen en büyük bayraklı sıcak hava balonu özelliği taşıyor. Daha önceden bu alanda Kanada ve ABD bayraklı sıcak hava balonları vardı. Gerek yapım tekniği gerekse genişlik anlamında 4 ay süreyle yoğun bir emek sonrasında ürettiğimiz Türk bayraklı balonumuz için 2 bin metrelik bir kumaş kullanıldı. Böylesine anlamlı bir günde semalarımızda Türk bayraklı balonumuzu uçurmanın mutluluğunu tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte yaşıyoruz" diye konuştu.
'ULUSLARARASI TANITIM AÇISINDAN DA OLDUKÇA ÖNEMLİ'
Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Kemal Yüksek de şunları söyledi:
"Sıcak hava balon operasyonunda Türk Sivil Havacılığı rüştünü ispat etmiştir. Özellikle yerli ve milli üretim noktasında arkadaşlarımız ile sivil havacılık organizasyonunda yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında önemli noktalara ulaşıldı. İhracatlar yapıldı. Bu bize gurur veriyor. Böyle organizasyonlar uluslararası tanıtım açısında da oldukça önemli. Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-08-30 10:56:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Romanya Nevşehir - Kayseri Fahri Konsolosu Dinler dünya evine girdi
YEREL HABERLER Romanya Nevşehir - Kayseri Fahri Konsolosu Dinler ...
Kapadokya'da festival başladı; balonlar görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Kapadokya'da festival başladı; balonlar görsel şölen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.