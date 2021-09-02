Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de esnafı gezdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de esnaf ziyareti yaptı.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Nevşehir'e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan esnaflarla görüşen Kılıçdaroğlu, hatıra fotoğrafı da çekindi. Taksici esnafını da ziyaret eden Kılıçdaroğlu, daha sonra kentten ayrıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.