Kılıçdaroğlu: Siyasete giren adam zenginleşiyorsa bilin ki malı götürüyordur (3)



ESNAF VE TAKSİCİLERİ ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli İrade Caddesi'ndeki esnaf ve taksicileri ziyaret etti. Taksiciler, artık eskisi gibi kazanamadıklarını belirterek, "Taksici esnafı olarak zor durumdayız. Maddi ve manevi sorunlarımız var. Aracımızın en ufak tamirini dahi yaptıramaz duruma geldik. Geçen yıla göre yağ değişim fiyatı yüzde 100 arttı. Müşteri olmuyor. Daha önceden bir yakar 4 kazanırdık. Şimdi 3 yakıp bir kazanıyoruz. Yabancı uyruklu kişileri taşıdığımızda ceza yiyoruz. Göçmen kaçakçılığı ile suçlananlarımız oldu. Suriyeliler kendileri kayıtsız olarak korsan taksicilik yapıyor " dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ise, "Sizlerin sorunlarını biliyoruz. Bunların çözümü için düşünce ve görüşlerimizi meclisten açıklamaya devam edeceğiz. Esnafımız bizim her şeyimiz. Onların sorunlarını çözmek boynumuzun borcu" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Yasin DALKILIÇ-Ahmet KORKMAZER

2021-09-02 18:19:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.