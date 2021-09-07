Nevşehir'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü

Nevşehir'de otomobilin yoldan çıkıp şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Ankara karayolu Hacıbektaş mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada A.B.D.'nin (24) sürücüsü olduğu 23 DK 692 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde A.B.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından A.B.D.'nin cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.