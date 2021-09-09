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Nevşehir İl Özel İdaresi'nden 'Hacıbektaş' açıklaması

DHA

Nevşehir İl Özel İdaresi'nden 'Hacıbektaş' açıklaması


NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR İl Özel İdaresi, bazı basın yayın organlarında 'Hacıbektaş'ın ödeneğine yüzde 60 kesinti' başlığıyla yer alan haberler üzerine "Hacıbektaş ilçemize gönderilen ödeneğin kesintiye uğraması mümkün olmayıp, iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.
Bazı basın yayın organlarında 'Hacıbektaş'ın ödeneğine yüzde 60 kesinti' başlığıyla yer alan haberler üzerine Nevşehir İl Özel İdaresince yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 2021 yılının UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Hünkar Hacı Bektaş Veli´nin hakka yürüyüşünün 750'nci yıl dönümü nedeniyle Hacı Bektaş Veli Anma Yılı ilan edildiği belirtildi. Hacıbektaş ilçesinin önemine değinildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu nedenle Hacıbektaş´ın ülkemiz inanç ve kültür turizmi açısından önemli merkezlerinden birisi olması nedeniyle ulaşım alt yapısının iyileştirilmesi, turistik yolların standartlarının artırılması ve bölge turizminin gelişmesine katkı sağlaması amacı ile İl Özel İdaremizce 25.03.2021 tarih ve 3230 sayılı yazıları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından ek ödenek talebinde bulunulmuştur. Ödeneğin Hacıbektaş hizmetlerinde kullanılması için İl Genel Meclisi 02.08.2020 tarihli birleşiminde oy birliği ile karar almıştır. Bu kapsamda çalışmalar ivedilikle başlatılarak Hacıbektaş Belediyesi imar yollarında 1. ve 2. kat asfalt kaplama ve yol çizgi boyası uygulamaları başta olmak üzere çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmaların bedeli ise talep edilen 5 milyon liranın da üzerinde bir rakama ulaşmış ve çalışmalar devam etmektedir."
'İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR'
Hacıbektaş ilçesinde yapılan restorasyon çalışmalarına da değinilerek, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızca uzun yıllardır bakımsız ve ziyarete uygun olmayan Kadıncık Ana Evi´nin restorasyon ile çevre düzenlenmesi çalışmaları tamamlanarak vatandaşlarımızın ziyaretine açılmış olup, Bektaş Efendi Türbesi restorasyon çalışmaları ise sürdürülmektedir. Yine İl Özel İdaremizce Hacı Bektaş Veli Külliyesinde ışıklandırma çalışmaları, Dedebağ´da bulunan Arıcı Baba Türbesinde restorasyon çalışmaları sürdürülmekte olup, Hacıbektaş Kadıncık Ana Kadın Girişim Üretim İşletme Kooperatifine ise bina tahsisi, tadilatı ve mutfak yapımı gibi çeşitli konularda destek sağlanmıştır. 2021 Hacı Bektaş Veli Anma Yılı etkinlikleri kapsamında Ekim ayı içerisinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızca yapılacak olan Gençlik Kampı konularındaki çalışmalar da süratle devam etmektedir. Bu hususlardan da anlaşılacağı üzere Hacıbektaş ilçemize gönderilen ödeneğin kesintiye uğraması mümkün olmayıp iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Olcay DÜZGÜN
2021-09-09 22:42:52

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