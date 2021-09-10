Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' başladı

DHA

Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' başladı


Yasin DALKILIÇİlyas KAPLAN/ÜRGÜP (Nevşehir), (DHA)NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde 3 gün sürecek 49'uncu 'Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali' başladı. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "3 gün boyunca sürecek festivalimize 100 bin ziyaretçinin katılacağını ümit ediyoruz" dedi.
Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali ilçe meydanında düzenlenen etkinliklerle başladı. Festivalin açılışına Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve ilçe sakinleri katıldı. Festival köyü alanında düzenlenen etkinlikte yöresel dans gösterileri sunuldu. Üzüm yeme gibi birçok yarışmanın düzenlendiği festivalde dereceye giren yarışmacılar ödüllendirildi. Akşam saatlerinde de festivalde kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Gencer Savaş Bandosu eşliğinde ilçe meydanında başlayan yürüyüş konser alanında son buldu. Bölgenin sembollerinden develer ve sıcak balonların alev gösterileri yapıldı. Festivale 100 bin ziyaretçinin katılımını beklediklerini söyleyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Güzel atlar diyarı Kapadokya'mızın en güzel bölgelerinden olan Ürgüp ilçemizde her yıl düzenlediğimiz bağ bozumu festivalimizi maalesef pandemi nedeniyle geçen yıl yapamamıştık. Bu yıl hem bağ bozumu hem de balon festivalimizi bir arada yapıyoruz. 3 gün boyunca sürecek festivalimizde yöresel oyunlarımız, yemeklerimiz sergilenecek. Akşamları da ünlü sanatçılarını katılımıyla konser etkinlikleri gerçekleştirilecek. Festival nedeniyle ilçemizdeki tüm otellerimiz doldu. 3 gün boyunca sürecek festivalimize 100 bin ziyaretçinin katılacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.
Festival köyü etkinlik alanına kurulan stantları da ziyaret eden Başkan Aktürk, festival alanında Ürgüp'ün köylerinin tamamının stant kurduğunu ve bölgede yetişen ürünlerin satıldığı söyledi.  Festivalin ilk gününde Damsa Çayı kenarına kurulan konser alanında Gencer Savaş Bandosu ve Niran Ünsal konser verdi. Festival alanını dolduranlar gecenin ilerleyen saatlerine kadar keyifli dakikalar geçirdi.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir / Ürgüp Yasin DALKILIÇİlyas KAPLAN
2021-09-10 22:57:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir İl Özel İdaresi'nden 'Hacıbektaş' açıklaması
YEREL HABERLER Nevşehir İl Özel İdaresi'nden 'Hacıbektaş' açıklaması
Kapadokya'ya ağustosta 428 bin 883 ziyaretçi
YEREL HABERLER Kapadokya'ya ağustosta 428 bin 883 ziyaretçi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.