Bollywood´un yıldızı Khan Kapadokya´da

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)BOLLYWOOD sinemasının önemli isimlerinden Salman Khan, başrolünü oynadığı 'Tiger 3' filminin çekimleri için Türkiye´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya geldi.
Bollywood sinemasının önemli isimlerinden olan Salman Khan´ın başrolünü oynayacağı 'Tiger 3' filminin bazı bölümleri Türkiye´nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da çekiliyor. Sinema yıldızı Khan, filmin çekimleri için bölgeye geldi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel´i makamında ziyaret eden Khan, filmle ilgili bilgiverdi. Vali Becel, çekimler için Kapadokya'nın seçilmesinin kendilerini sevindirdiğini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2021-09-13 17:06:27
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