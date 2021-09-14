ZES, turizm sektörüne katma değer sağlamaya devam ediyor Turizm cenneti Nevşehir'e ZES’le kesintisiz seyahat

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ZES, turizm sektörüne katma değer sağlamaya devam ediyor Turizm cenneti Nevşehir'e ZES’le kesintisiz seyahat

İHA

ZES, turizm sektörüne katma değer sağlamaya devam ediyor Turizm cenneti Nevşehir'e ZES’le kesintisiz seyahat

Pandemi dönemine rağmen hız kesmeden gerçekleştirdiği yatırımlarla 81 ilde 600’ün üzerinde noktada bin 100’den fazla soketle hizmet veren Zorlu Enerji’nin elektrikli araç şarj istasyon ağı (ZES), Türkiye’de elektrikli araç sürücülerinin seyahat rotalarını ciddi anlamda genişleterek, turizm destinasyonlarında elektrikli araç kullanıcılarına kolaylık sağlıyor.

Elektrikli araç ekosistemine yönelik yatırımları ile sektörün liderlerinden biri olan Zorlu Enerji, Türkiye'nin pek çok bölgesinde önemli turizm projelerinin altında imzası bulunan Dorak Holding’le yaptığı iş birliği kapsamında Nevşehir’de Göreme Kaya Otel, Avanos Hilton Otel, Venessa Seramik, Ramada By Wyndham Cappadocia; Ankara’da Sur Çankaya; Aydın Kuşadası’nda Le Bleu Hotel; Çanakkale’de Troia Dinlenme Tesisi olmak üzere toplam 7 noktada elektrikli araç şarj istasyon ağı ZES kurulumu gerçekleştirecek.

“Ülkemizi elektrikli araç şarj istasyon ağı ZES ile örüyoruz”
Sadece şehir içi kullanım için değil, aynı zamanda şehirlerarası seyahatlerde de elektrikli araç sahiplerinin ulaşımını kolaylaştırmak ve onlara kesintisiz sürüş deneyimi sunmak için yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Zorlu Enerji Ticaret Genel Müdürü İnanç Salman, “Elektrikli araç ekosistemine yönelik yaptığımız yatırımlarla ülkemizi elektrikli araç şarj istasyon ağı ZES ile örüyoruz. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir gibi büyük şehirlerin yanı sıra, elektrikli araç kullanıcılarına Türkiye’nin Ege ve Güney sahilleri başta olmak üzere 81 ilde kesintisiz sürüş yapma imkânı sağlıyoruz. Dorak Holding ile yaptığımız iş birliği sonrasında yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan ülkemizin turizm cenneti Nevşehir'e de ZES markamızla hizmet vermeye başlayacağız. Yoğun seyahat bölgelerine yaptığımız yatırımlarla ülkemize turizm alanında da hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Seyahat severlerin kesintisiz ve kolay şekilde seyahatlerini planlayabilmeleri için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Çevre dostu, enerji tasarruflu, düşük emisyonlu ve sessiz olmaları nedeniyle tüm dünyada kullanım oranı artan elektrikli otomobilleri, tüm seyahat destinasyonlarına yaymayı hedefliyoruz. Bu anlamda yaptığımız ve bundan sonra da yapmayı planladığımız yatırımlarımızla turizm sektörüne ve ülkemize katma değer sağlamaya devam etmek istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bollywood´un yıldızı Khan Kapadokya´da
YEREL HABERLER Bollywood´un yıldızı Khan Kapadokya´da
Ürgüp'teki festivalde ilk doz aşısını yaptıran 100 kişi balona bindi (2)
YEREL HABERLER Ürgüp'teki festivalde ilk doz aşısını yaptıran 100 ...
Ürgüp'teki festivalde ilk doz aşısını yaptıran 100 kişi balona bindi
YEREL HABERLER Ürgüp'teki festivalde ilk doz aşısını yaptıran 100 ...
Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' 2'nci gününde renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.